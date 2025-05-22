Бразильцы узнали о бессоннице нечто новое

Эксперты из университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили о бессоннице нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что была обнаружена связь между чертами личности и риском развития хронической бессонницы.

Подчеркивается, что самую большую опасность представляет невротизм, то есть склонность к эмоциональной нестабильности.

Напоминается при этом, что бессонница затрагивает около 30% мирового населения.

Увы, данное расстройство повышает риски гипертонии, диабета и депрессии.

Ученые оценили данные 595 добровольцев, разделенных на две группы – страдающих бессонницей и здоровых.

Отмечается, что, используя 60-вопросный тест личности, они обнаружили, что 61,7% людей с бессонницей имели высокий уровень невротизма (против 32% в контрольной группе).

Добавляется, что низкие показатели открытости новому опыту увеличивали риск расстройств сна. Тревожность оказалась ключевым посредником между невротизмом и бессонницей.

Резюмируется: «Невротизм создает идеальную почву для развития бессонницы. Такие люди склонны зацикливаться на негативе, что нарушает сон».

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