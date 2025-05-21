Невролог рассказал о нашем сне кое-что очень важное

Российский невролог Владимир Мартынов поведал о нашем сне кое-что очень важное. Эксперт рассказал интересные нюансы.

Медик сказал: «Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21-00 и достигает пика ближе к полуночи».

Он добавил: «В связи с этим ложиться спать лучше до 23-00. Те, кто засыпает в два-три часа ночи, даже если спят восьми часов, часто все равно чувствуют усталость».

Также резюмируется, что взрослому человеку для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна.

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