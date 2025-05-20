Ученые обучили роботов кое-чему жуткому

Эксперты из университета Суррея в Великобритании и Гамбургского университета в Германии обучили роботов кое-чему жуткому. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был создан метод, который позволяет обучать и тестировать социальных роботов без участия человека.

Указывается, что данная технология открывает путь к более масштабным и быстрым исследованиям в области социального взаимодействия роботов.

Сообщается, что социальные роботы используются в образовании, здравоохранении и клиентском сервисе, взаимодействуя с людьми с помощью речи, жестов и мимики.

Ученые создали модель предсказания направлений взгляда (так называемую scanpath model), которая позволяет таким роботам угадывать, куда человек посмотрел бы в конкретной социальной ситуации.

Информируется, что, используя два открытых набора данных, исследователи доказали, что роботы способны имитировать движения глаз, похожие на человеческие.

Говорится: «Наш подход позволяет проверить, обращает ли робот внимание на нужные вещи (так же, как это сделал бы человек), и все это без участия живых людей в реальном времени. Особенно важно, что наша система остается надежной даже в шумной и непредсказуемой среде».

Уточняется, что разработанный метод позволяет оценивать, насколько внимателен робот, сравнивая его реакцию с данными о том, куда смотрят люди в похожих ситуациях – без необходимости в сложных и дорогих экспериментах с участием добровольцев.

Добавляется: «Мы хотим применить эту технологию для создания роботов с повышенной социальной чувствительностью, способных ориентироваться в более сложных и разнообразных сценариях общения».

Подчеркивается, что отныне роботы не просто повторяют за человеком, более того – они учатся предугадывать, как он поведет себя.

Резюмируется, что это большой шаг на пути к более умным и чутким машинам.

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