Ученые узнали о поведении животных кое-что удивительное

Эксперты из Института поведения животных Макса Планка в Германии узнали кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что была найдена странная закономерность в поведении различных видов млекопитающих: невзирая на разницу в среде обитания и образе жизни, сурикаты, коати и пятнистые гиены демонстрируют сходные модели переключения между типами активности.

Указывается, что опыты проводили с использованием миниатюрных акселерометров, аналогичных тем, что встроены в современные гаджеты. Данные устройства, закрепленные на животных, позволили с высокой точностью фиксировать смену поведенческих состояний – отдых, поиск пищи, передвижение.

Ученые говорят, что ключевая обнаруженная закономерность была следующей: чем дольше животное находится в определенном состоянии (например, отдыхает), тем меньше вероятность, что оно изменит это поведение в следующий момент.

Добавляется, что такой принцип, названный «убывающей функцией опасности», оказался универсальным для всех изученных видов.

Немцы рассказали: «Представьте гиену, которая непрерывно куда-то идет уже десять минут. Логично предположить, что вероятность остановки должна расти со временем, но данные показывают обратное».

Исследователи выдвигают два возможных объяснения этому феномену. Первое – это эффект самоподкрепления: чем дольше животное остается в определенном состоянии, тем больше оно получает от этого выгод (безопасность, экономия энергии). Второе – сложная система принятия решений, учитывающая множество факторов (голод, угрозы, социальный контекст) с разными временными масштабами.

Подчеркивается, что это открытие поднимает новые вопросы для будущих исследований.

Теперь специалисты хотят узнать, насколько широко распространен обнаруженный алгоритм среди других видов, как он проявляется на разных стадиях развития и какие эволюционные преимущества обеспечивает.

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