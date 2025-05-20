Медик рассказала о пользе всем известного овоща

Российский медик Наталья Попова поведала о небывалой пользе редьки. Объяснила, почему следует включить этот овощ в свой рацион питания.

Она сказала: «Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма».

Указывается также на то, что высокое содержание в редьке клетчатки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма.

Добавляется, что витамин C в ее составе укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани.

Кроме этого данный корнеплод помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что полезно при отеках и проблемах с почками.

Впрочем, специалист признает: «Ее острый вкус и высокое содержание эфирных масел могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому редьку следует избегать при обострении гастрита, язвы, колита и других воспалительных заболеваний ЖКТ. Эфирные масла и органические кислоты в редьке усиливают выработку желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью».

Ранее итальянцы выявили уникальную пользу куркумы.