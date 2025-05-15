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Новости > Почему журналист Андрушко уклоняется от армии? В редакцию "Радио Свобода" направили соответствующий запрос – СМИ

Почему журналист Андрушко уклоняется от армии? В редакцию "Радио Свобода" направили соответствующий запрос – СМИ

Автор: «Фраза»
15.05.25 19:09
119
Почему журналист Андрушко уклоняется от армии? В редакцию "Радио Свобода" направили соответствующий запрос – СМИ

Издание "Закон и бизнес" обратилось в редакцию Украинской службы "Радио Свобода" с запросом по поводу уклонения от службы в армии журналиста Сергея Андрушка, пишут Українські новини.

Издание проводит собственное журналистское расследование в отношении лиц, уклоняющихся от выполнения воинского долга среди представителей общественного сектора и журналистов, деятельность которых финансируется из иностранных источников.

"По нашим данным, Сергей Андрушко имеет двоих несовершеннолетних детей, что не является достаточной причиной для освобождения от военной службы. Однако по неизвестным причинам он состоит на специальном военном учете в Черниговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, что может свидетельствовать о его особых взаимоотношениях с властью", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим в запросе просят редакцию сообщить, каким образом Андрушко и его родственники избегают выполнения обязанностей, установленных законодательством в военное время, какие отношения журналист имеет с военно-политическим руководством государства, а также какие именно заслуги стали основанием для исключения его из военного учета.

В частности, по данным СМИ, не находятся на военной службе и другие родственники Андрейко. В частности, племянник Богдан Константинович Стаховский и брат его жены Игорь Валерьевич Котвицкий, с 2023 года проживающий в Канаде.

Напомним, что по данным СМИ, от армии уклоняется немало антикоррупционных деятелей и журналистов. В частности, среди них руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин (по фамилии которого появилось явление "шабунинг" - когда антикоррупционеры на словах рассказывают, как надо воевать, а сами прячутся от службы), муж руководителя ЦПК Дарии Каленюк Орест Рыжий, блогер Юрий Бутусов, активист Юрий Бутусов Максим Савчук, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, Даниил Мокрик и другие.

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