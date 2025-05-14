Франция готова разместить свои ядерные истребители в странах Европы

Франция готова начать дискуссию о размещении французских истребителей, вооруженных ядерными бомбами, в других странах Европы. Однако есть три условия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на TF1.

По его словам, Франция готова к дискуссии о размещении французских ядерных истребителей в других европейских странах, подобно тому, как это делают США, чтобы поделиться своим «ядерным зонтиком».

«Я определю рамки очень официально в ближайшие недели и месяцы», — сказал французский президент.

Он выдвинул три условия для пересмотра ядерного сдерживания Франции.

«Франция не будет платить за безопасность других. Это не будет вычитаться из того, что нам нужно для нас самих. И наконец, окончательное решение всегда будет оставаться за президентом Франции и главой вооруженных сил», — отметил Макрон.

Напомним, по словам Макрона, ЕС пытается не допустить Третью мировую.