Путин предложил Украине новые переговоры в Стамбуле

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Об этом в ночном выступлении перед журналистами заявил Владимир Путин

Главные заявления из пресс-конференции:

▫️ Сегодня переговорит с президентом Турции касательно предоставления площадки для диалога.

▫️ «РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая».

▫️ Путин признал, что северокорейские бойцы участвовали в войне против Украины.

▫️ «РФ неоднократно выступала с инициативой по прекращению огня, но Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие».

▪️ Президент РФ не отреагировал на украинско-европейское предложение по поводу 30-дневного прекращения огня.