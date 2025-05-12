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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин предложил Украине новые переговоры в Стамбуле

Путин предложил Украине новые переговоры в Стамбуле

Агата Кловская
11.05.25 09:57
373
Путин предложил Украине новые переговоры в Стамбуле
Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Об этом в ночном выступлении перед журналистами заявил Владимир Путин
 
Главные заявления из пресс-конференции:
 
▫️ Сегодня переговорит с президентом Турции касательно предоставления площадки для диалога.
 
▫️ «РФ передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая».
 
▫️ Путин признал, что северокорейские бойцы участвовали в войне против Украины.
 
▫️ «РФ неоднократно выступала с инициативой по прекращению огня, но Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие».
 
▪️ Президент РФ не отреагировал на украинско-европейское предложение по поводу 30-дневного прекращения огня.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине

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