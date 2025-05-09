Путин попросил Си Цзиньпина... построить в России заводы

Россия заинтересована в появлении на своей территории китайских производств. Об этом заявил диктатор РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает издание The Moscow Times.

Хозяин Кремля добавил, что РФ готова обеспечить «комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России» и считает российско-китайские отношения «образцом межгосударственного общения в 21 веке».

Объемы вывоза в Китай российской минеральной сырья бьют рекорды, утверждает Путин.

«В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи — по экспорту сжиженного природного газа», — заверяет российский диктатор.

Однако Китай, ставший крупнейшим торговым партнером РФ после начала развязанной ею полномасштабной войны против Украины, пока что воздерживается от значительных инвестиций в реальный сектор российской экономики, отмечает издание. В частности, статистика российского Центробанка за три года ни разу не зафиксировала значительного притока капитала из «дружественных» государств.

Суммарный объем прямых иностранных инвестиций в РФ постоянно сокращается — на 63 млрд долларов в прошлом году, на 80 млрд долларов в 2023 году и на 138 млрд долларов — в 2022-м.

С 2022 года экономика России, по данным Центробанка РФ, потеряла 57% вложений иностранных инвесторов, а их общий объем опустился до 216 млрд долларов — минимума с 2009 года.

Напомним, известны новые детали разговора Путина и Си Цзиньпина.