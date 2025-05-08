СМИ сообщили о жене Трампа кое-что пикантное

Издание The New York Times пообщалось с инсайдерами и узнало о первой леди США Мелании Трамп кое-что сенсационное. Появились пикантные подробности ее жизни.

В публикации сказано: «Она провела в Белом доме менее двух недель с момента инаугурации своего мужа 108 дней назад».

Добавляется при этом, что покушения на Дональда Трампа серьезно напугали его жену, которая и так много лет беспокоилась о безопасности семьи.

Сообщается: «Когда он впервые вступил в должность в 2017-м году, она боялась даже выходить из машины, чтобы пройтись на параде».

Информируется при этом, что наиболее непростым моментом для супругов было судебное дело, в рамках которого политика обвиняли в выплате средств порнозвезде. Тогда его жена на фоне этого держалась вдали от предвыборной кампании.

Примечательно, что, по сведениям источником, целый ряд обязанностей, выполнение которых обычно возлагается на первую леди, взял на себя лично Дональд Трамп.

Резюмируется: «Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он».

Ранее был опубликован официальный портрет первой леди США.