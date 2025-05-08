Американцы узнали о птицах нечто весьма странное

Эксперты из Колумбийского университета в США узнали о птицах кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они формируют долгосрочные взаимовыгодные отношения с неродственными особями и эти связи похожи на человеческую дружбу.

В ходе опыта ученые оценивали поведение сотен африканских скворцов, за которыми наблюдали в саваннах Восточной Африки в 2002-2021-х годах.

Было выявлено, что пернатые чаще помогают родственникам, что объясняется инстинктом сохранения генов.

Подчеркивается, что скворцы сознательно выбирают определенных особей не из числа родственников для взаимопомощи, создавая стабильные альянсы.

Добавляется, что подобные отношения могут длиться годами, и они запоминают, кто им помог, и возвращают услуги.

До этого было принято полагать, что реципрокность (взаимовыручка без родства) это исключительно человеческая черта, но теперь американцы уверяют, что кооперация у животных устроена гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Ранее американцы узнали о попугаях кое-что удивительное.