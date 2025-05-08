За время войны в Украине были полностью разрушены 305 объектов медицинской инфраструктуры

В Украине продолжается война. От боевых действий страдают объекты медицинской инфраструктуры.

Актуальные цифры публикует министерство здравоохранения.

Сообщается, что с начала войны 2 020 объектов медицинской инфраструктуры были частично повреждены, а еще 305 – разрушены полностью.

Добавляется, что больше всего медицинских учреждений пострадало в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской и Черниговской областях.

Информируется, что помимо больниц, амбулаторий и роддомов, россияне постоянно атакуют и «скорые помощи»: за время войны были повреждены 116 автомобилей, уничтожено 274 и захвачено еще 80 машин.

Сказано: «Благодаря слаженным усилиям государства и международных партнеров уже удалось полностью восстановить 700 медицинских объектов и 312 частично, включая критически важные больницы и центры первичной медицинской помощи в прифронтовых областях».

Ранее у Трампа сделали заявление о заморозке войны в Украине и демилитаризованной зоне.