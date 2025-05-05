Криминалист Нацполиции Евгений Шевцов рассказал, как специалисты с помощью приборов разыскивают пропавших из-за боевых действий

В Днепре уже несколько месяцев работает Межрегиональный центр Нацполиции по розыску гражданских и военных, пропавших из-за боевых действий. Его криминалисты по результатам анализа образцов слюны родственников ищут совпадения в национальной базе ДНК.

Начальник криминалистического отдела областной полиции Евгений Шевцов рассказал Общественному: такие исследования обычно проводят для установления лиц погибших после ракетных атак РФ.

По его словам, через полтора часа аппарат анализирует биоматериалы. Особенность прибора в его мобильности. В Днепропетровской области таких переносных лабораторий всего три, отметил Евгений. По результатам исследования криминалисты ищут совпадение в национальной базе ДНК.

"Бывают такие случаи, когда отбираются образцы, но профиль не устанавливается и не достаточен для дальнейшей проверки. Так бывает, когда человек перенервничал или употреблял какую-то пищу", — сказал Евгений Шевцов.

Как отметила криминалистка Екатерина Плисенко, в центре розыска работают правоохранители из Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Ежедневно за помощью к ним обращаются до пяти человек, преимущественно – жены пропавших без вести военнослужащих.

"Многие случаи, когда сами родные без вести пропавших находят в интернете фотоснимок лица. Но где-то сомневаются, что это может быть не он. Или там плохо видны черты лица. Это все также фиксируется", — рассказала она.

Криминалистка добавила: принятые заявления передают следователям, а те – в координационные штабы. Кроме военных, правоохранители ищут и пропавших на оккупированных территориях гражданских граждан.

"После оккупации какой-либо территории нет связи. И люди, когда теряют связь, также приходят пишут заявления. Получают полную информацию о внешности личности, о кругах его общения. Куда могла поехать, какими телефонами общалась, какие использовала средства связи", — сказала специалист.

Следователи объединенного центра в Днепре ищут только тех, кто скрылся на территории Днепропетровской, Луганской и Донецкой областей. Здесь родственники и близкие могут написать заявление об исчезновении личности, получить консультацию специалистов и сдать биоматериалы для экспертиз.

Напомним, как сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью в начале мая 2025 года, в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в Украине в розыске находится более 70 тысяч человек. Среди них – 2740 детей.

По его словам, речь идет о военных, гражданских, гражданах других государств и лицах без гражданства, которые на законных основах находились на территории Украины.

Сейчас наблюдается тенденция роста указанных данных. Еще две недели назад пропавших без вести было около 63 тысяч человек.