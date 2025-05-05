Американцы рассказали об эволюции чернобыльских собак

Эксперты из университета Южной Каролины в США поведали об эволюции чернобыльских собак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты провели глобальное исследование популяций собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Указывается на то, что, невзирая на то, что радиационное воздействие не повлияло на внешний облик животных, в их ДНК были выявлены существенные изменения.

Американцы выделили три основные группы собак в зависимости от степени радиационного фона: в самом Чернобыле, на территории разрушенного реактора и в относительно чистом городе Славутиче.

Сообщается, что наиболее генетически изолированной оказалась популяция, проживающая непосредственно около ЧАЭС, однако точное время ее формирования остаётся неизвестным.

Отмечается, что генетический анализ выявил заметные различия между группами. Животные из города Чернобыль оказались ближе к пинчерам, тогда как обитатели станции – к овчаркам.

Подчеркивается, что в отличие от волков, все три популяции поддерживают тесный контакт между собой, формируя уникальную экосистему в условиях отчуждения.

Пристальное внимание ученых привлекли мутации, связанные с восстановлением ДНК и иммунным ответом. Такие изменения могут объяснять удивительную устойчивость чернобыльских собак к раку и другим заболеваниям, вызванным радиацией.

Выдвинута версия, что адаптация проявляется в улучшенной работе механизмов клеточного восстановления и усиленной иммунной защите, что дает животным эволюционное преимущество в условиях постоянного радиационного воздействия.

Резюмируется, что данное открытие не только проливает свет на выживание животных в экстремальных условиях, но и может стать основой для новых исследований в области медицины, генетики и радиобиологии.

Ранее мы писали, что волки-мутанты из Чернобыля развили устойчивость в раку.