Популярный карибский курорт стал настолько опасным, что туда больше не возят туристов

Острова Карибского моря являются едва ли не самым популярным направлением для круизного туризма. Однако даже в этом тропическом раю есть места, которые обходят круизные лайнеры. Недавно из маршрутов плавания вычеркнули остановку в некогда популярном курорте Лабади на севере островного государства Гаити, сообщает Fox News.

«Из соображений безопасности мы временно приостановили наши будущие визиты в Лабади», — говорится в заявлении круизной компании Royal Caribbean.

Остановку в Лабади также отменил круизный оператор Celebrity Cruises.

Джон Ловелл, президент Travel Leaders Network, рассказал Fox News, что круизным компаниям пришлось отказаться от остановок в Лабади из-за общего ухудшения ситуации с безопасностью в государстве Гаити.

За несколько дней до объявления, сделанного компанией Royal Caribbean, посольство США в Гаити опубликовало новое предупреждение об опасности в связи со вспышкой «широкомасштабных протестов с потенциалом насилия между полицией, протестующими и преступными группировками».

В целом правительство США определяет Гаити как одну из самых опасных для посещения стран мира. В частности американцам советуют избегать путешествий в эту страну «из-за похищения людей, преступности, гражданских беспорядков и ограниченного медицинского обслуживания».

«Правительство США имеет очень ограниченные возможности помогать гражданам США на Гаити. Местная полиция и другие службы быстрого реагирования часто не имеют ресурсов для реагирования на чрезвычайные ситуации или серьезные преступления», — говорится в предупреждении Госдепартамента США.

Согласно новому докладу ООН, в прошлом году банды на Гаити убили по меньшей мере 5600 человек. В докладе Управления комиссара ООН по правам человека говорится, что еще 3700 человек получили ранения или были похищены.

Несмотря на то, что Гаити десятилетиями существует в состоянии полураспада государства и господства уличных банд, полуостров Лабади оставался в стороне от этих ужасов. Дело в том, что еще 40 лет назад гаитянский диктатор Жан-Клод Дювалье сдал 260 акров территории своей страны в аренду Royal Caribbean Group для эксклюзивного пользования пассажирами трех ее круизных линий: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Azamara Club Cruises. Позже срок аренды был продлен до 2050 года.

Хотя в рекламе Лабади иногда называют островом, на самом деле это полуостров, являющийся частью большого острова Гаити. Курорт полностью ориентирован на туристов и охраняется частной охраной. Территория дважды отгорожена от окружающей территории; пассажиры не могут покидать территорию, а местные жители не могут входить. Еда для туристов завозится теми же круизными лайнерами. Однако небольшой группе гаитянских торговцев по согласованию с владельцами курорта разрешено продавать свои товары там.

Напомним, более 80% коралловых рифов на Земле находятся под угрозой исчезновения.