Сырский оценил значение буферной зоны в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил воинов, которые отличились во время проведения Курской операции и обеспечили создание буферной зоны на границе с Россией. Об этом он сообщил в Фейсбук в понедельник, 5 мая.

Сирский напомнил, что операция на Курщине продолжается уже девять месяцев и достигла большинства поставленных целей.

«Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас. Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это было неожиданностью», — отметил он.

По словам Сырского, Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.

«Один из подразделений, который качественно и эффективно выполнил определенные задачи на Курщине — 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ — это прежде всего про 225-й. Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм», — добавил главком.

Напомним, Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области.