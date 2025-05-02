Александр Усик подтвердил, что завершает карьеру

Александр Усик снова подтвердил, что завершает профессиональную карьеру боксера. Украинец сказал, с кем проведет еще два поединка. Об этом он рассказал в интервью для YouTub-канала Mail Sport Boxing.

Первый из двух последних боев состоится уже 19 июля, когда Усик во второй раз выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. Этот поединок станет реваншем за предыдущую встречу, в которой украинец одержал победу, но поединок сопровождался спорами — в частности относительно удара ниже пояса, который едва не завершил выступление Усика.

Последний бой в карьере украинец планирует провести против Тайсона Фьюри. Это будет третье противостояние между ними: в предыдущих двух встречах Усик одерживал победы, тем самым укреплял свою репутацию одного из лучших боксеров современности. О дате финального боя пока не сообщается, однако сам Александр подчеркнул, что именно Фьюри должен стать его заключительным соперником на профессиональном ринге.

Второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года. По предварительным данным, поединок пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли, Усик будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, в то же время у Дюбуа есть титул IBF.

Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде. Впрочем, британская сторона тогда выразила возмущение из-за решения рефери и говорила якобы о «чистом» ударе, который был засчитан как удар ниже пояса. Именно это стало поводом для организации реванша.

Усик настроен серьезно и готовится завершить карьеру громкими победами, чтобы войти в историю бокса как непобедимый чемпион.

Напомним, объявлена новая дата реванша Усик — Дюбуа.