Канадцы дали простой совет, как «укрепить» мозг

Эксперты из университета Торонто в Канаде поведали, как «укрепить» мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневное выполнение хотя бы одного нового действия может значительно улучшить память, настроение и самочувствие, особенно у пожилых людей, подверженных риску снижения когнитивных функций.

В эксперименте участвовали 18 здоровых людей в возрасте 71 года. Опыт проходил в течение восьми недель во время летнего карантина 2020-го года.

Сообщается, что, используя специализированное приложение для смартфонов, подопытные записывали и воспроизводили события, которые хотели запомнить, а также сообщали о своих эмоциях и ощущениях от времени, проведенного в одиночестве.

Оказалось, что когда добровольцы занимались чем-то новым, их память улучшалась.

Кроме этого, новые впечатления были связаны с большим количеством положительных эмоций и ощущением ускорения времени.

Подчеркивается, что для достижения такого эффекта не нужно было предпринимать экстравагантных шагов – простые изменения, такие как новый маршрут на прогулке, также оказывали положительное влияние.

Указывается на то, что разнообразие ежедневных переживаний активирует области мозга, отвечающие за память и позитивные эмоции.

Резюмируется, что у людей с более прочными связями между гиппокампом и полосатым телом эта связь была особенно выраженной, что подтверждает влияние новизны на психоэмоциональное состояние и когнитивные функции.

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