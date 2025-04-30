В ГПСУ объяснили, растет ли угроза на границе с Беларусью

Сейчас ситуация на границе с Беларусью не меняется, хотя направление продолжает нести угрозу. Если российские войска начнут перемещаться на территорию Беларуси, ГПСУ получит об этом информацию. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью «Укринформу».

По его словам, на данный момент ситуация на границе с Беларусью не меняется, как и не меняется ситуация, которая сейчас есть вглубь территории Беларуси.

«Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно. Теперь в непосредственной близости к границе какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, наши подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют», — отметил он.

По словам Демченко, на данный момент российских подразделений на территории Беларуси, которые бы представляли угрозу Украине в том количестве, которое бы могло к этому привести, нет.

«Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям», — констатировал спикер ГПСУ.

Особенно, как подчеркнул он, учитывая то, что россияне снова анонсируют совместные учения.

«Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать», — резюмировал он.

Напомним, Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью.