Вэнс заявил, что ситуация в Украине может перерасти в ядерную войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине. Они прозвучали в эфире онлайн-шоу Чарли Кирка.

Он сказал: «Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну».

Политик добавил: «Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем».

Кроме этого чиновник считает, что если «если военные действия не прекратятся, то в результате это может привести к эскалации в ядерную войну».

Ранее Путин объявил «майское перемирие».