Правило трех минут: австралийцы дали дельный совет пожилым людям

Эксперты из университета Сиднея в Австралии дали дельный совет пожилым людям. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что лишь три минуты умеренной физической активности в день снижают риск сердечнососудистых заболеваний и летального исхода от них у пожилых людей.

До этого уже было установлено, что при отсутствии тренировок пожилые люди способны улучшить здоровье, если будут регулярно выполнять такие рутинные действия как уборка, поход в магазин или работа в саду. Специалисты называют их случайной физической активностью.

Во время опыта исследователи оценили данные более 24 тысяч человек в возрасте около 62 лет, информацию о которых предоставил Биобанк Великобритании – это крупное хранилище человеческих биологических образцов.

Сообщается, что подопытные охарактеризовали свой уровень активности как невысокий. С целью подтвердить действительный уровень подвижности, люди в течение семи дней носили на запястьях акселерометры (приборы для отслеживания движения).

В итоге оказалось, что у тех, кто хотя бы три минуты в день уделял умеренной активности, риск инфаркта, инсульта и других сердечнососудистых заболеваний существенно снижался. Их здоровье улучшалось с увеличением как длительности, так и интенсивности таких повседневных нагрузок.

Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины, вовлекались в случайную физическую активность.

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