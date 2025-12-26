Человек может иметь до 33 ощущений, а не пять, — исследование

Люди могут обладать не пятью, а несколькими десятками различных ощущений — от 22 до 33, свидетельствуют современные научные исследования, сообщает MedicalXpress.

Несмотря на то, что в повседневной жизни мы в основном полагаемся на зрение и слух, наши ощущения работают постоянно и одновременно. Осязание, запахи, положение тела, чувство равновесия или даже изменения сердцебиения формируют единый, целостный опыт. Ученые подчеркивают, что мы не воспринимаем мир отдельными «каналами» — всё происходит мультисенсорное.

Исследования показывают, что разные ощущения могут влиять друг на друга. Например, запах в шампуне способен изменить восприятие текстуры волос, а аромат в обезжиренном йогурте — создать ощущение большей густоты без добавления жиров. То, что мы называем вкусом, на самом деле является сочетанием обоняния, осязания и собственно вкусовых рецепторов.

По словам профессора Чарльза Спенса из Оксфордской лаборатории кроссмодальных исследований, количество человеческих ощущений может достигать трёх десятков. Среди них — проприоцепция, которая позволяет ощущать положение конечностей без зрительного контроля, и интероцепция, благодаря которой мы чувствуем голод или учащённое сердцебиение. Также существуют ощущения «владения» собственным телом и ощущения контроля над движениями, которые могут нарушаться, в частности, у пациентов после инсульта.

Даже классическое осязание, по словам учёных, состоит из нескольких ощущений — боли, температуры, зуда и давления. А вкус пищи формируется преимущественно благодаря запахам, которые во время жевания попадают изо рта в носовую полость. Именно поэтому у нас нет отдельных рецепторов для вкуса малины или манго — эти ощущения создаёт комбинация обоняния и вкуса.

Учёные также обращают внимание на влияние окружающей среды на восприятие. Например, шум в салоне самолёта способен изменять вкусовые ощущения: сладкое и солёное кажутся менее выраженными, тогда как вкус умами, которым богаты томаты, почти не теряет интенсивности. Именно этим объясняется популярность томатного сока во время авиаперелётов.

Изучение ощущений стало отдельным междисциплинарным направлением. В Лондоне действует Центр исследования ощущений, где учёные экспериментируют с тем, как звук, зрение и осязание меняют наше восприятие тела, искусства и пищи. В частности, эксперименты показали, что изменение звука собственных шагов может заставить человека чувствовать себя легче или тяжелее.

