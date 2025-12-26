Все разделы

«Запад» фактически умер, 2026 год может стать еще хуже, — The Telegraph

«Запад» фактически умер, 2026 год может стать еще хуже, — The Telegraph

Агата Кловская
26.12.25 15:41
«Запад» фактически умер, 2026 год может стать еще хуже, — The Telegraph

2025 год может войти в историю как момент, когда понятие «Запад» перестало работать как единая политическая сила. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли, предупреждая: 2026-й может оказаться еще хуже, если Европа не изменит курс.

По его словам, символом стратегической слабости ЕС стал «исторический саммит» в конце 2024 года, где лидеры снова повторяли мантру о поддержке Украины, но так и не смогли принять решительные шаги. В частности, Брюссель не разблокировал замороженные российские активы, потеряв шанс нанести реальный удар по Москве, зато переложил финансовые риски на европейских налогоплательщиков.

«Европа оставила свою судьбу — и судьбу Украины — привязанной к доброй воле союзника, который вскоре может оказаться ненадежным», — отмечает автор.

Через год после тех решений последствия стали очевидными. Россия, по словам Дирнли, почувствовала безнаказанность. Гибридные атаки против Европы усилились, а инцидент с российским беспилотником в воздушном пространстве Польши заставил НАТО впервые в истории вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

Параллельно Соединенные Штаты демонстрируют все меньшую солидарность с европейскими союзниками. Администрация Дональда Трампа, как отмечает автор, открыто сигнализирует о готовности к сближению с Кремлем, регулярно унижая европейских партнеров и критикуя президента Украины Владимира Зеленского.

Ключевой ошибкой Европы Дирнли называет веру в то, что Россия будет вести переговоры добросовестно. Несмотря на многочисленные доказательства обратного, во многих столицах сохраняется иллюзия, что война «вот-вот закончится» или что навязанная Киеву плохая сделка будет «управляемой».

Аналитик предостерегает: российская военная экономика уже перестроена на долгую войну, а военные расходы Кремля только растут. Это создает мощные стимулы не к миру, а к продолжению агрессии. Дирнли пишет: «Режимы, которые успешно переходят на военную экономику, редко добровольно отказываются от нее».

Европейские разведывательные службы предупреждают, что Москва может проверять НАТО не только в Украине, но и в странах Балтии, рассчитывая на колебания союзников и ослабление действия статьи 5. На этом фоне отказ от принципов суверенитета и права народов на собственный выбор, по словам Дирнли, означает фактический отказ от демократии.

«Лишать людей права выбирать свое будущее — значит вернуться к правилам XIX века», — отмечает он, добавляя, что это создает опасный прецедент и для будущих конфликтов, в частности с Китаем.

Автор заключает, что уступки принципам неизбежно ведут к потере территорий и человеческих жизней. Если курс не изменится, в 2026 году количество жертв будет только расти — и в конце концов цена бездействия может коснуться уже не «далеких стран», а самих европейцев.

Напомним, Третья мировая на пороге, но Запад не готов.

fraza.com
