Озвучен урожай зерновых и масличных культур в Украине

Министерство экономики Украины озвучило урожай зерновых и масличных культур в нашей стране в уходящем году. Появились официальные цифры.

Сообщается, что невзирая на полномасштабную войну и сложные погодные условия, Украина завершила сбор урожая 2025-го года.

Аграрии собрали 57,6 миллионов тонн зерновых и 17,3 миллиона тонн масличных культур.

Добавляется, что после завершения уборки кукурузы общий объем производства зерновых ожидается на уровне около 60 миллионов тонн.

В ведомстве также отметили важность полученных результатов в контексте евроинтеграционного курса нашей страны.

Указывается, что по объемам производства зерновых Украина, согласно данным аграрного ведомства, занимает второе место среди стран ЕС. В производстве кукурузы страна является безусловным лидером: в этом году было собрано 23,5 миллионов тонн, тогда как общий объем производства этой культуры в ЕС составляет 57 миллионов тонн. По подсолнечнику наша страна тоже удерживает лидерство – 9 миллионов тонн против 8,5 миллионов тонн во всех странах ЕС вместе взятых.

Резюмируется: «Украина уже является одним из ключевых производителей зерна в Европе и мире. Интеграция Украины в ЕС означает формирование мощного аграрного производителя с высоким потенциалом роста, что повышает устойчивость ЕС к глобальным продовольственным вызовам».

