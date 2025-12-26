Названа доля отечественного вооружения в ВСУ

Премьер-министр Юлия Свириденко поведала о вооружении ВСУ. Озвучила интересный факт.

Глава правительства сказала: «В октябре президент говорил, что Украина должна выйти на показатель не менее 50% собственного оружия на фронте. По состоянию на сейчас более 50% вооружения в украинской армии именно украинского производства».

Добавляется: «Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в этом году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей».

Также отмечается, что цель на следующий год – дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности нашей страны самостоятельно обеспечить свою оборону.

Говорится: «Мы очень благодарны всем нашим производителям, всем нашим оружейникам, как государственным, так и частным. Они постоянно на контакте с военными, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя».

Ранее Шмыгаль сделал заявление по поводу усиления ПВО.