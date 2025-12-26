В США произошло деликатесное преступление

Весьма необычное преступление произошло в США. Стало известно, что случилось.

Как поведал генеральный директор логистической компании из штата Индиана Rexing Companies Дилан Рексинг, партия живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов, предназначенная для магазинов Costco в Иллинойсе и Миннесоте, была похищена еще до конечной доставки.

Добавляется, что преступление совершила организованная преступная группа, занимающаяся хищением дорогостоящих товаров, и этим делом уже занимается ФБР.

Подчеркивается: «Это огромная проблема для всей страны. Это напрямую влияет на бизнес и приводит к росту цен для потребителей».

По данным правоохранителей, ежегодные потери от краж грузов в стране составляют от 15 до 35 миллиардов долларов.

