Один мощный солнечный всплеск может парализовать космонавтику, — ученые

Стремительный рост количества спутников на низкой околоземной орбите создал беспрецедентную угрозу для всей космической инфраструктуры. Как сообщает Universe Today, к такому выводу пришли ученые в новом исследовании, которое показывает: один мощный солнечный всплеск может запустить цепь событий, способную на десятилетия сделать орбиту непригодной для использования.

Ключевым фактором риска стала чрезвычайная плотность спутников, значительная часть которых принадлежит сети Starlink компании SpaceX. Во время повышенной солнечной активности в 2024 году система уже дважды теряла контроль над частью группировки. С тех пор ситуация лишь обострилась. По оценкам исследователей, суточная потеря управления спутниками несет около 30% вероятности катастрофического столкновения.

Авторы сравнивают современную орбитальную инфраструктуру с «карточным домиком». По состоянию на июнь 2025 года опасные сближения между всеми спутниками на орбите происходили в среднем каждые 22 секунды. Если же считать только аппараты Starlink, то они приближаются друг к другу на расстояние менее километра каждые 11 минут. Чтобы избегать столкновений, каждый спутник Starlink совершает в среднем 41 маневр уклонения в год, что делает систему критически зависимой от непрерывной связи, навигации и контроля.

Солнечные вспышки влияют на спутники сразу двумя путями. Во-первых, они нагревают верхние слои атмосферы Земли, увеличивая аэродинамическое сопротивление и вызывая хаотичные изменения орбит. Это заставляет аппараты чаще маневрировать и быстрее расходовать запас топлива. В мае 2024 года такие маневры выполняла более половины всех спутников на низкой орбите. Во-вторых, сильные геомагнитные бури могут выводить из строя системы связи и навигации, делая управляемые маневры физически невозможными.

В рамках исследования ученые ввели новую метрику риска — CRASH Clock (Часы реализации столкновения и значительного ущерба). Если в 2018 году этот показатель составлял 121 день, то в июне 2025 года он сократился до 2,8 дня. Именно за такое время после полной потери возможности маневрировать может произойти катастрофическое столкновение. Потеря контроля всего на 24 часа уже дает около 30% вероятности запуска синдрома Кесслера — каскадной реакции, при которой обломки одного столкновения провоцируют новые, постепенно заполняя орбиту опасным мусором.

Полное загрязнение орбиты может длиться годами, но для запуска этого разрушительного процесса достаточно одного экстремального солнечного явления. Аналог такого события уже случался в истории — знаменитая буря Каррингтона 1859 года, самая мощная из известных.

