На космическом объекте 3I/ATLAS обнаружили нечто странное

Известный ученый из Гарвардского университета Ави Леб поведал о космическом объекте 3I/ATLAS кое-что интересное. Рассказал о новой выявленной аномалии.

Эксперт сказал: «3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи».

Также добавляется, что в антихвостовом образовании 3I/ATLAS преобладают частицы, которые крупнее типичных пылевых частиц, наиболее эффективно рассеивающих солнечный свет.

Ранее Путин странно пошутил о таинственном космическом объекте 3I/ATLAS.