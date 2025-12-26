Трамп жестко пригрозил демократам

Президент США Дональд Трамп вновь наехал на демократов. Произошло это на фоне публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Теперь эти же неудачники снова за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьезно задеты и получат репутационный ущерб».

Добавляется: «Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов! Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством!».

Ранее Трамп пожаловался детям на Китай, Россию и Украину.