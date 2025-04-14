Найдено самое горькое вещество в мире

Эксперты из Мюнхенского технического университета в Германии, похоже, нашли самое горькое вещество в мире. Его обнаружили в в грибе-трутовике Amaropostia stiptica.

Ученые говорят, что выявили в нем три ранее неизвестных горьких соединения, одно из которых может быть самым горьким веществом на планете.

Поясняется, что горький вкус традиционно считался защитным механизмом, предупреждающим о потенциально опасной пище, но вот гриб-трутовик, несмотря на неприятный вкус, не ядовит.

Специалисты выделили вещество под названием олигопорин D.

Сказано, что его горечь настолько сильна, что ее можно обнаружить даже в ничтожных концентрациях: например, одной щепотки хватило бы, чтобы сделать горьким олимпийский бассейн объемом 2,5 миллиона литров.

Немцы протестировали выделенные соединения на культивируемых вкусовых клетках и выяснили, что каждое из них активирует как минимум один из 25 человеческих рецепторов горечи. Особенно сильно срабатывал TAS2R46, то есть рецептор, отвечающий за распознавание горьких веществ.

Уверяется, что данное открытие заполняет немаловажный пробел: до сих пор изучалась в основном горечь растений и синтетических веществ, тогда как грибы, бактерии и животные оставались без внимания.

Ожидается, что полученные данные помогут понять эволюцию вкусовых рецепторов, которые появились пятьсот миллионов лет назад задолго до цветковых растений.

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