Ученые установили, людей с какой группой крови чаще всего кусают клещи

Эксперты из университета Масарика в Чехии узнали о клещах кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они чаще всего кусают людей со второй группой крови.

В ходе опыта ученых интересовали биохимические факторы, которые могут объяснить предпочтения клещей.

По их словам, осознание механизмов, привлекающих паразитов к определенной группе крови, может стать основой для разработки новых методов защиты от укусов и профилактики опасных заболеваний, передаваемых этими паразитами.

Во время эксперимента клещей Ixodes ricinus помещали в изолированную среду, где им предоставлялся доступ к образцам крови различных групп.

Оказалось, что клещи проявляли наибольший интерес к крови второй группы – A (II).

Чехи напоминают, что клещи являются переносчиками множества инфекций. Они обитают в травянистых и лесных зонах с высокой влажностью и тенистыми участками. Эти паразиты способны передавать серьезные болезни, включая клещевой вирусный энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или летальному исходу.

Резюмируется, что особенно высок риск укусов клещей в весенне-летний период, когда их активность возрастает.

Ранее в Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS, который передается через клещей.