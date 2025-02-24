Евросовет проведет внеочередной саммит по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередной саммит лидеров стран-членов ЕС на четверг, 6 марта. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам Кошты, Европа находится в определяющем моменте, когда необходимо усилить оборонные возможности и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

«Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал совместное обязательство противостоять этим вызовам на уровне ЕС: усиление европейской обороны, решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины», — написал политик.

Президент Евросовета также добавил, что будет работать совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и всеми государствами-членами ЕС, чтобы подготовить важные решения к этой дате.

Напомним, Лидеры ЕС и стран-партнеров прибыли в Киев на третью годовщину большой войны.