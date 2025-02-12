В пяти областях превышен порог заболеваемости гриппом и COVID

Эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины — Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применяться усиленные противоэпидемические меры, так называемый локальный карантин. В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях.

Всего за неделю в стране заболели 171 068 человек, из них 104 843 — дети. Это на 13% больше, чем неделей ранее.

В то же время, по данным Минздрава, такое количество заболевших присуще середине эпидсезона и не превышает уровень эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы.

За последнюю неделю только 3% заболевших из-за осложнений ОРВИ нуждались в госпитализации. А именно 4 687 пациентов, из которых 2 912 — дети. Они получили всю необходимую медицинскую помощь.

Подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Прогнозируемо к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. С начала циркуляции вирусов гриппа в стране — с января — зарегистрированы 15 летальных исходов вследствие осложнений заболевания, по данным медиков умершие не имели профилактических прививок против гриппа.

Всего с начала эпидсезона с 30 сентября по 9 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране переболели 2 262 760 человек. Это на 22,8% меньше аналогичного периода эпидсезона 2023-2024 годов. За это время диагностированы 17 380 случаев заболевания COVID-19, из которых 78 случаев — летальные.

Напомним, в Украине на четверть выросла заболеваемость гриппом и COVID.