Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

Украина может предложить России обмен территориями, если переговоры по завершению войны действительно состоятся. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

По его словам, он планирует предложить Москве прямой обмен — часть территорий Курской области в обмен на украинские территории.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил глава государства.

Зеленский не стал уточнять, какую часть оккупированных территорий Украина потребует вместо этого.

«Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет ни одного приоритета», — добавил президент.

В свою очередь Кремль не хочет обсуждений по обмену территориями с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

Песков назвал «невозможным» обсуждение темы обмена территорий России.

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны», — сказал спикер российского диктатора.

Напомним, Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области.