Финляндия предоставила Украине очередной крупный пакет военной помощи

Во время войны Финляндия продолжает помогать Украине. Нашей стране передали 27-й пакет оборонной помощи на 198 миллионов евро, информирует местное министерство обороны.
Сказано, что замена средств, содержащихся в пакете, будет стоить Финляндии около 198 миллионов евро.
Добавляется, что общая стоимость оборонных материалов, которые Финляндия передала в Украину, составляет 2,5 миллиарда евро.
Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен отметил: «Мы оказываем именно ту поддержку, которая поможет Украине защититься в острой ситуации на фронте».
Сообщается, что для обеспечения безопасной доставки помощи дополнительная информация о том, что конкретно включает пакет, способе его доставки и графиках не разглашается.
Указывается, что помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию в Вооруженных силах Финляндии.
Ранее мы писали, что в этом году Украину могут покинуть сотни тысяч людей.