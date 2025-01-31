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Новости > Ученые выяснили, существует ли бессмертие

Ученые выяснили, существует ли бессмертие

Агата Кловская
31.01.25 14:18
268
Ученые выяснили, существует ли бессмертие

Эксперты из Нидерландского института нейронаук выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали околосмертные переживания человека и пришли к выводу о том, что после клинической смерти сознание может продолжить существовать.

Сообщается, что во время анализа семидесяти клинических случаев людей, переживших остановку сердца, были обнаружены феномены, которые ставят под сомнение современные научные представления о сознании и его связи с биологическими процессами.

Говорится, что один из них был зафиксирован в 2022-м году и описан кардиохирургом Ллойдом У. Руди в Стэнфордском медицинском центре: «Пациент с аневризмой сосудов головного мозга был официально признан скончавшимся после остановки сердца, но спустя 34 минуты он неожиданно проявил признаки жизни без какого-либо медицинского вмешательства».

Сказано, что через 72 часа после реанимации человек смог с точностью воспроизвести детали событий, происходящих в операционной в момент его клинической смерти.

Так, он поведал точное время действий хирургов с погрешностью менее 2%, воспроизвел текст электронного письма, который медсестра набирала при выключенных мониторах, а также описал разговор анестезиологов о замене дефибриллятора, который состоялся уже после потери сознания пациента.

Руководитель исследования доктор Мартен ван дер Линден рассказывает, что это невозможно объяснить остаточной мозговой активностью.

Добавляется, что во время эксперимента 89% добровольцев сумели воспроизвести информацию, полученную в состоянии отсутствия ЭЭГ-активности, и в 63% случаев их описания совпали с видеозаписями операционных.

Впрочем, профессор биоэтики Оксфордского университета Эмили Краусс предостерегла от поспешных выводов о наличии жизни после смерти, акцентировав внимание на необходимости осторожности в интерпретации полученных данных, подчеркивая, что это исследование еще требует дополнительных проверок и анализов.

Теперь специалисты хотят использовать квантовые сенсоры нового поколения для исследования активности на субнейронном уровне, что может раскрыть новые горизонты в понимании сложных процессов сохранения сознания после клинической смерти.

Ранее стало известно, способна ли музыка лечить душу.

Тэги: ученые, мир, наука, бессмертие

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