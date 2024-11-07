Состояние Маска резко выросло

Американский бизнесмен Илон Маск стал еще богаче. Об этом говорят данные Bloomberg Billionaires Index.

Состояние предпринимателя выросло сразу на 26,5 миллиардов долларов.

Произошло это после того, как акции его компании Tesla подорожали: по итогам торгов минувшей среды они выросли на 14,75%.

Добавим, что сегодня утром стоимость акций на постторгах снижается на 0,63%.

Сейчас состояние толстосума оценивается в 290 миллиардов долларов.

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