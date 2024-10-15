СНБО спрогнозировал новые российские удары по украинской энергетике

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил на открытии выставки Энергетика в промышленности-2024 в Киеве, что Россия может возобновить массовые удары по энергетике Украины. Слова чиновника цитирует «Интерфакс-Украина».

Он сказал: «С началом отопительного сезона можно ожидать массированные российские удары по энергетике».

Добавляется, что за время войны отечественная энергетика продемонстрировала способность реализовывать инновационные решения, а планы россиян по уничтожению экономики нашей страны расстраиваются.

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.