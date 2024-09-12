Британский эпидемиолог рассказал о меде кое-что неприятное

Популярный британский эпидемиолог и специалист в области питания Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона поведал кое-что неприятное о меде. По его словам, замена им сахара вовсе не помогает сохранить здоровье зубов и нормализовать уровень глюкозы в крови.

Эксперт сказал о том, что существенная разница между белым и коричневым видами сахара, кленовым сиропом и медом заключается лишь в цене, а якобы безвредные альтернативы белому сахару не обладают какими-либо полезными свойствами, помогающими защитить зубы от разрушения и предотвратить сахарный диабет.

Сообщается, что, дело в том, химическая структура молекулы сахара идентична как в составе меда, так и в составе сахарного песка.

В связи с этим, как добавляется, злоупотребление любым из этих продуктов может привести к резким скачкам и падениям уровня глюкозы в крови.

Впрочем, говорится, что повышение концентрации глюкозы в организме это нормальная реакция на поступление сладкой и углеводистой пищи, но резкие изменения данного показателя повышают риск развития сердечных заболеваний и диабета второго типа.

Информируется, что Национальная служба здравоохранения Великобритании советует взрослым людям ограничить потребление свободных сахаров до тридцати граммов в день. Данное количество содержится примерно в семи чайных ложках сахара, меда или сиропа.

Резюмируется: «Мед обладает выдающимися вкусовыми качествами и помогает облегчить кашель при простуде, но традиционное умеренное использование белого сахара для подслащивания блюд и напитков не считается более вредным».

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