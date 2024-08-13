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Новости > В Минздраве сказали, сколько медучреждений в Украине уничтожили россияне

В Минздраве сказали, сколько медучреждений в Украине уничтожили россияне

Агата Кловская
13.08.24 14:20
149
В Минздраве сказали, сколько медучреждений в Украине уничтожили россияне

За более чем 900 дней полномасштабной войны в результате атак российской армии повреждены 1646 украинских медицинских учреждений и еще 215 полностью уничтожены. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

«Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, в том числе и медицинскую, а также терроризировать мирное население. Враг ежедневно бомбит украинские больницы, поликлиники, родильные дома и т.д., тем самым создавая дополнительную нагрузку на систему здравоохранения», — говорится в сообщении.

Наибольшие потери понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Как отметили в Минздраве, в настоящее время получить исчерпывающую информацию о степени разрушения больниц на временно захваченных РФ территориях невозможно.

Кроме того, россияне повредили 196, уничтожили 266 и захватили 125 автомобилей экстренной медицинской помощи.

В Минздраве отметили, что работают над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры. В частности, 530 объектов восстановлены полностью и еще 355 — частично. Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили небольшие повреждения: выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и т.д.

Больше всего объектов восстановили в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, в ЮНЕСКО подсчитали, сколько культурных объектов Россия уничтожила и повредила в Украине.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, медучреждение, война в Украине

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