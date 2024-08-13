Китайцы рассказали об удивительной пользе классической музыки

Эксперты из Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг поведали об уникальной пользе классической музыки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна оказывать антидепрессивный эффект за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой и системой вознаграждения в мозге.

В проведенном опыте участвовали тринадцать добровольцев с устойчивой к лечению депрессией.

Сообщается, что каждому подопытному были имплантированы в мозг электроды, отслеживающие коммуникацию между двумя частями переднего мозга: подкорковым лимбическим ядром и прилежащим ядром.

Во время анализа китайцы выяснили, что антидепрессивный эффект классической музыки во время прослушивания создается за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой, частью мозга, ответственной за обработку сенсорной информации, и системой вознаграждения.

Добавляется, что это совокупность структур мозга и нейронных путей, которая отвечает за обработку эмоциональной информации и регулирует поведение, обеспечивая чувство удовольствия.

Кроме этого удалось узнать, что ослабление симптомов депрессии было более значительным у ценителей классической музыки.

Резюмируется, что у остальных людей антидепрессивное действие было не столь выраженным.

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