Трамп неоднозначно высказался об Украине и Путине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью бизнесмену Илону Маску в социальной сети Х. Политик сделал ряд скандальных заявлений.

В частности, была затронута тема войны в Украине.

Он вспомнил: «Я говорил Владимиру Путину: «Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир». Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо».

По его словам, нынешний глава государства Джо Байден ошибся, не став вести переговоры с Кремлем по Украине.

Дональд Трамп отметил: «Джо Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Владимир Путин решит ввести войска в Украину. После того, как я покинул пост, Россия начала формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Владимир Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры».

Кроме этого республиканец не верит в победу нашей страны: «У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться. Россия победила Германию. Россия победила Наполеона. Украина в не самом приятном положении».

Ранее Трамп заявил, что Китай и Россия не боятся США.