В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине

Из-за значительного количества объектов инфраструктуры в Киеве отключения света значительно длиннее, чем в остальных регионах страны. Об этом сообщает Facebook-страница директора компании YASNO Сергея Коваленко.

«Ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, то „Укрэнерго“ будет вводить экстренные ограничения», — сообщил Коваленко.

По его словам, в Киеве свет отключают немного больше, чем по остальным регионам. Причина тому — большое количество критической инфраструктуры. Это значит, что от установленных лимитов потребление вычитается объем критической, а остаток распределяется между потребителями.

«Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время», — отметил он.

Напомним, «Укрэнерго» анонсировало отключения на четверг.