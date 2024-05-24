В столичном метро мужчина с ножом напал на пассажира

В четверг вечером, 24 мая, в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира. Обидчика задержали. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

«Происшествие произошло вечером на станции метро „Вокзальная“ в вагоне поезда. Нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, и, когда один из пассажиров пытался его остановить — злоумышленник начал драку», — говорится в сообщении.

Во время конфликта злоумышленник достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.

Правоохранители оперативно задержали правонарушителя на станции метро «Шулявская». Однако 29-летний уроженец города Херсона не смог объяснить свои действия.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве прямо на станции метро ударили ножом любителя музики.