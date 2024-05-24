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Новости > Россия готовит новую волну мобилизации, — СМИ

Россия готовит новую волну мобилизации, — СМИ

Александр Панько
24.05.24 11:38
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Россия готовит новую волну мобилизации, — СМИ

Российская Федерация будет вынуждена объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года, несмотря на то, что сейчас ее численность больше украинской. Об этом сообщает Financial Times.

Россия осенью 2022 года уже объявляла о мобилизации 300 военных. Однако тогда это вызвало серьезное волнение в российском обществе.

Поэтому с того времени российское командование пыталось заманивать мужчин на войну уговорами подписать контракт. Таким образом, Россия ежемесячно могла вербовать около 30-40 тысяч солдат. Всего в прошлом году россияне могли завербовать более 385 000 солдат, предполагает СМИ.

Россияне терпят значительные потери на фронте, но российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Россия для сохранения преимущества на поле боя может вскоре выйти за рамки устоявшейся стратегии набора кадров. Это связано с нехваткой людей для нового великого наступления.

«До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной», — приводит мнение источники издания.

Российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной, добавляет источник.

Напомним, в Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц.

Тэги: Россия, мобилизация

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