Доказано, что ребенок начинает «учить» язык еще в утробе матери

Ученые сумели узнать кое-что новое о том, что происходит с беременными женщинами. Оказалось, что ребенок начинает «учить» язык еще в утробе матери.

По их словам, младенцы, чья мама говорила на разных языках во время беременности, чувствительны к более широкому диапазону звуковых частот.

Ранее было известно, что в третьем семестре беременности плод может слышать материнский голос.

Сейчас же эксперты изучили данные женщин из Каталонии, где 12% населения были билингвы, то есть носители двух языков (испанского и каталонского).

Сообщается, что 41% участниц исследования говорили исключительно на каталонском (9%) или испанском (91%) во время беременности.

Информируется также, что остальные 59% говорили на двух языках: испанском и каталонском, либо на комбинации одного из них с такими языками, как арабский, английский, румынский или португальский.

Специалисты присоединили электроды на лбу младенцев, чтобы измерить электрическую активность в ответ на звуки, характерные для различных языков.

В результате выяснилось, что дети матерей-билингвов были чувствительны к более широкому диапазону звуков речи.

Говорится, что дети, которые слышали один язык в утробе матери, были чувствительнее к набору звуков, характерному для этого языка.

Уточняется, что электрическая активность в ответ на каждый из звуков была выше, чем у билингвов.

Предполагается, что мозг одноязычных детей был приспособлен для сильной реакции на важные для него звуки, а мозг билингвов – для менее выраженной реакции, но на большее число звуков.

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