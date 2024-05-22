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Новости > В Минздраве назвали число умерших от гриппа, COVID-19 и ОРВИ за эпидсезон

В Минздраве назвали число умерших от гриппа, COVID-19 и ОРВИ за эпидсезон

Агата Кловская
22.05.24 14:24
142
В Минздраве назвали число умерших от гриппа, COVID-19 и ОРВИ за эпидсезон

Со 2 октября 2023 года по 12 мая 2024 года от гриппа, COVID-19 и ОРВИ умерли более тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что зафиксировано 82 случая смертей в результате осложнений гриппа и 946 случаев среди людей с положительным результатом теста на COVID-19.

По данным Минздрава, в течение эпидсезона 2023-2024 годов более 4,7 миллиона украинцев заболели острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом и COVID-19. Это на 38% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

В настоящее время количество пациентов с коронавирусом, гриппом и ОРВИ снижается по сравнению с предыдущей неделей. С 6 по 12 мая заболели более 107 тысяч украинцев, из них более 66 тысяч — дети.

В больницы госпитализировали 202 пациента с подтвержденным COVID-19, в том числе 30 детей. На этой неделе зафиксировали семь летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на COVID-19.

Всего за эпидсезон выявили более 157 тысяч случаев заболевания COVID-19. По результатам секвенирования в Национальной референс-лаборатории, в Украине циркулирует 36 разных типов коронавируса — все вокруг субварианта Омикрон.

Напомним, арабы придумали оригинальный способ восстановиться после коронавируса.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, грипп, здоровье, коронавирус

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