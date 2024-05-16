Столичная полиция сообщила, сколько уклонистов доставила в ТЦК

Киевские полицейские с начала 2024 года разыскали и доставили в ТЦК более 2,3 тыс. человек призывного возраста для составления административных протоколов. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве в ответ на запрос ТСН.

«С начала 2024 года из ТЦК и СП в ГУ НП в Киеве поступило 5833 обращения для установления места нахождения лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП», — говорится в сообщении.

Месяц назад количество обращений о розыске от ТЦК в столичную полицию составляло 5387 человек — к розыску за это время добавилось почти полтысячи уклонистов.

Киевские правоохранители уточнили, что в настоящее время установлены местонахождение и доставлены в ТЦК и СП для составления административных материалов 2319 человек. Месяц назад эта цифра, по данным полиции, составляла 1416 человек. Таким образом, за месяц разыскали и отвезли в военкоматы почти тысячу человек.

В полиции добавили, что «для установления местонахождения указанных лиц полиция использует все имеющиеся возможности».

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