Ситуация в украинской энергетике остается весьма печальной

Из-за масштабных повреждений электростанций в энергосистеме Украины в течение почти всех суток четверга, 9 мая, будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии. Об этом говорят в «Укрэнерго».

Было сказано о том, что сегодня вновь будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей в период с 18-00 до 24-00.

Информируется: «Если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей».

Сообщается, что применяются все возможные меры по преодолению дефицита: импорт и аварийную помощь из Европы, ограничение потребления промышленных потребителей.

Отмечается также, что по состоянию на утро по разным причинам в нашей стране были обесточены 411 населенных пунктов.

Резюмируется, что из-за боевых действий есть новые отключения в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Ранее мы писали, что РФ нанесла энергетике Украины ущерб на $1 млрд.