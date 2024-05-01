В Белом доме рассказали, на каком этапе находятся переговоры по гарантиям безопасности с Украиной

Переговоры Киева и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности для Украины продолжаются. На данный момент украинская сторона занята уточнением своих потребностей. Об этом заявил спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, пишет Голос Америки.

По его словам, независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности безопасности.

«Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть», — сказал Кирби.

Джон Кирби добавил, что США гордятся усилиями своего правительства, «которые направлены на поддержку Украины в развитии ее нынешнего потенциала сил».

Он также отметил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

«Мы все работаем над одним и тем же — пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договорами безопасности», — констатировал представитель Белого дома.

Напомним, в ОП заявили о прогрессе в переговорах с США по гарантиям безопасности.